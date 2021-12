Zwei Punkte unter dem Weihnachtsbaum

Die Punkteteilung nach 60 Spielminuten ist gerecht. Im ersten Drittel waren die Alligatoren überlegen, die durch Markus Holenstein in der 4. Minute in Führung gingen. Waldkirch hatte Mühe, die Kombinationen der Bündner zu unterbinden und blieb in Ballbesitz ungefährlich. Florian Tromm traf in der 9. Minute aus grosser Distanz zum 0:2. Das flotte Spiel der Herrschäftler erstaunte, waren doch einige gewichtige Ausfälle in der Defensive zu beklagen.