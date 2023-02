Zum Play-off-Start: Auf und Ab für Bündner Unihockeyteams

Grasshoppers – Alligator Malans 5:4 n.V.

Alligator Malans – Grasshoppers 7:3

Was ist denn da los? In der Qualifikation ist Alligator die grosse Enttäuschung, würgt sich als Achter gerade noch so in die Play-offs. Und überrascht dort gegen Qualisieger GC! Im ersten Spiel zeigen die Malanser richtig viel Moral. Kommen nach einem 1:4-Rückstand wieder ran und schaffen drei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit den Ausgleich. Bitter: Ein umstrittener Penalty bringt in der siebten Minute der Verlängerung die Entscheidung zugunsten des Heimteams. Ein Genickbrecher? Nicht für Alligator! Nicht einmal 24 Stunden später überzeugen die Bündner in Spiel 2, liegen nach 42 Minuten mit 5:0 vorne und schaukeln das Ding dann über die Zeit.