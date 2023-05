WM-Silber für Bündner Unihockey-Trio Levi Walser, Jamie Britt und Mario Kunz

Der Weg des Schweizer U19-Unihockey-Nationalteam führte bis in den Final – endete aber mit einer Niederlage gegen Schweden. Zuvor bezwangen die Schweizer im Halbfinal Titelverteidiger Tschechien mit einer tollen Leistung 7:2, wie Swiss Unihockey in einer Medienmitteilung schreibt. Schweden eliminierte Finnland in einem spektakulären Spiel 12:10, wobei alleine im dritten Drittel 15 Tore fielen. Im Gruppenspiel am Donnerstag hatte sich Schweden gegen die Schweiz mit 9:6 durchgesetzt, wobei die Schweizer früh drei Gegentore hinnehmen mussten und im dritten Drittel innerhalb von fünf Minuten die Treffer vom 5:5 zum 5:9 kassierten.

Erneut Mühe zu Drittelsbeginn

Die Schweden starteten besser in die Partie und gingen in der 4. Minute verdient in Führung. Die Schweizer agierten zwar aggressiver als zu Beginn des Gruppenspiels, mit dem Ball waren sie aber nur selten wirklich gefährlich. Dann gab es ein Hin und Her mit Strafen: Erst überstand die Schweiz eine Unterzahlsituation, dann wurde ein Schwede rausgeschickt. Das Schweizer Powerplay dauerte allerdings nur sieben Sekunden, ehe eine Wechselstrafe zu einer Strafe gegen die Schweiz und somit zu einer 4-gegen-4 Situation führte. Genau als die Schweiz für sieben Sekunden in Unterzahl war, entwischte Schmuki mit einem Rush über die linke Seite und traf kurz vor der Pause zum 1:1.

Doch auch im Mitteldrittel waren die Schweden früh erfolgreich. Nach 22 Sekunden überlief Ulriksson seinen Gegenspieler und schob mit der Rückhand zum 1:2 aus Schweizer Sicht ein. Die Schweden provozierten nun mit ihrem Pressing einige Fehler im Spielaufbau, dann aber gab es nach einem Konter Penalty für die Schweiz. Der Bündner Jamie Britt scheiterte jedoch mit seinem Versuch. Insgesamt gab es in dieser Phase nur wenige Torchancen auf beiden Seiten, zudem spielten die Torhüter absolut makellos. Dazu passte, dass Juon in der 35. seinerseits einen Penalty abwehren konnte. Kurz danach glich Hermle auf Pass von Schmuki zum 2:2 aus, mit diesem Resultat endete das zweite Drittel.