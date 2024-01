Vor dem Bündner Unihockeyderby: Alligator-Trainer Thomas Berger lobt die Churer

Wenn Alligator Malans am Sonntag um 17 Uhr Chur Unihockey in der Sporthalle Lust in Maienfeld empfängt, dann stellt sich die Frage nach dem Favoriten nicht. Denn diese Rolle haben die Bündner Herrschäftler nicht nur wegen des Heimrechts inne. Ein Blick auf die Tabelle zeigt: Alligator Malans weist als fünftplatziertes Team 15 Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten aus Chur auf. Und doch sagt Thomas Berger, Trainer der Heimmannschaft: «In Derbys relativiert sich vieles – auch die vorherrschenden Stärkeverhältnisse.» So war es schon beim ersten Aufeinandertreffen.