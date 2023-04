Unihockey-Nationalteam: Wird Christoph Reich nun zur Nummer 1?

Der 30-jährige Churer war an der Heim-WM im November dritter Torhüter und gehörte damit nicht zum Schweizer Aufgebot. Erst als Meier nach dem Halbfinal-Aus gesundheitlich angeschlagen abreiste, wurde Reich kurzfristig nachnominiert. Quasi vom Sofa aus kam er doch noch zu seinem ersten Aufgebot an einer WM. Fürs Spiel um Rang 3, das die Schweiz gegen Finnland verlor, durfte er erstmals WM-Luft schnuppern. Für einen Einsatz reichte es aber nicht. An den vorangegangenen World Games im Juli durfte er der Schweizer Nationalmannschaft hingegen erstmals als Torhüter auch auf dem Feld helfen.