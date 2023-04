U19-Unihockey-WM: Bündner treffen beim souveränen Pflichtsieg gegen Deutschland

Das erste Spiel an der U19-WM in Frederikshavn bestritt das Schweizer-Unihockey-Nationalteam gegen Deutschland als klarer Favorit – und wurde dieser Rolle auch gerecht. «Der gute Start hat sicherlich etwas Spannung genommen», sagt Best Player Ramon Zenger nach dem Spiel. Nach nur 28 Sekunden traf Timo Graf und brachte seine Farben beim letztendlich klaren 13:1-Sieg in Führung.

Walser mit einem Hattrick

Auch die Bündner im Schweizer Nationalteam konnten sich in dieser Partie auszeichnen. Nach einem Fehler des Gegners war es in der 14. Minute der Bündner Levi Walser, der profitieren und auf 2:0 erhöhen konnte. Der Spieler von Alligator Malans beendete die Partie mit einem Hattrick, seinem Klub-Teamkollegen Jamie Britt gelang in der 53. Minute ein Assist zum zwischenzeitlichen 11:1. Ebenfalls erfolgreich mit von der Partie war Mario Kunz von Chur Unihockey, der eine Minute nach dem Assist von Britt zum 12:1 einnetzte.

Zenger zeigte sich zufrieden mit der heutigen Leistung des Teams: «Wir haben unseren Game-Plan eingehalten, wir haben über drei Drittel konstant jedes Drittel gewonnen.»

Am Donnerstag, um 16 Uhr, geht es weiter für die Schweiz mit dem Spitzenspiel gegen Schweden. Die U19-WM kann kostenpflichtig in der IFF-App mitverfolgt werden.

Deutschland U19 – Schweiz U19 1:13 (1:3, 0:6, 0:4)

Arena Nord, Frederikshavn (DEN), 177 Zuschauende, SR Schmidt/Leholm (DEN)

Tore: 1. Graf (Haldemann) 0:1. 14. Walser (Hermle) 0:2. 16. Müller (Rüger) 1:2. 17. Haldemann (Hermle) 1:3. 21. Zenger (Seiler) 1:4. 26. Hermle (Ausschluss Lenke) 1:5. 30. Walser (Haldemann) 1:6. 34. Walser (Graf, Strafe angezeigt) 1:7. 39. Ribler (Marthaler) 1:8. 40. Seiler (Zenger, Strafe angezeigt) 1:9. 45. Arnold (Hermle) 1:10. 53. Arnold (Britt) 1:11. 54. Kunz (Strafe angezeigt) 1:12. 58. Zenger (Seiler, Ausschluss Fellner) 1:13.

Strafen: 3x2 Minuten für Deutschland, 1x2 Minuten für die Schweiz

Deutschland U19: Schnecke, Urumovic; Kunath, Hummel; Blanke, Ondruschka; von Wangenheim, Bohls; Heins, Könnecke, Dechow; Müller, Wipfler, Rüger; Lenke, Eilers, Paar; Fellner, Weyrauch, Gahnz.

Schweiz U19: Mura, Juon; Haldemann, Schmuki; Kehl, Zenger; Davet, Ribler; Marthaler; Walser, Hermle, Graf; Seiler, Kunz, Arnold; Burren, Nikles, Schmied; Britt, Hänseler.

Bemerkungen: 40. Minute Torhüterwechsel Deutschland. Niklas Blanke (GER) und Ramon Zenger (SUI) als Best Player geehrt.