Schwedischer Unihockeystar: «Dass Chur kein Spitzenteam ist, ist schon ein Problem»

Er war langjähriger schwedischer Nationalspieler und auch als 34-Jähriger in der vergangenen Saison noch der dritterfolgreichste Skorer in der besten Unihockeyliga der Welt. Doch in der kommenden Spielzeit läuft Martin Östholm für Chur Unihockey auf. In den vergangenen Tagen weilte der Schwede mit seiner Partnerin auf Kurzbesuch in Chur und traf seine zukünftigen Teamkollegen. Es kamen schöne Erinnerungen hoch, gewann er doch einst mit Pixbo Wallenstam den traditionellen Champy Cup in der Bündner Hauptstadt. Neben dem Unihockey freut er sich auf die schönen Landschaften in der Schweiz.