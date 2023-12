Namhafter Zugang aus Schweden: Sofia Joelsson spielt bald für Piranha Chur

Die nur 155 Zentimeter grosse Stürmerin ist als Rechtsauslegerin auf dem linken Flügel einsetzbar und überzeugt seit Jahren mit ihren hohen Skorerwerten. Nicht nur zählte sie in den vergangenen Jahren beim schwedischen Meister Thorengruppen zu den besten Punktesammlerinnen, sondern sorgte auch an den Weltmeisterschaften 2017, 2019 und 2021, welche allesamt die Schwedinnen gewannen, für Furore. In 14 Endrundenspielen gelangen ihr 38 Zähler (28 Tore und 10 Assists).