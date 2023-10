Nächster Superstar für Graubünden: Der Schwede Rasmus Enström läuft bald für Alligator Malans auf

Rasmus Enström – es ist ein grosser Name in der Welt des Unihockeysports. Der 33-jährige Schwede ist vierfacher Weltmeister, siebenfacher schwedischer Meister sowie fünffacher Champions-Cupsieger mit Falun. Dazu wurde der 183 Zentimeter grosse Schwede, der in den letzten Jahren in der besten Unihockeyliga der Welt vom Stürmer zum Verteidiger umfunltioniert wurde, einmal gar zum besten Unihockeyspieler der Welt ausgezeichnet. Und nun? Nun vermeldet Alligator Malans, dass genau dieser Topstar für die kommende Saison beim Klub aus der Bündner Herrschaft unterschrieben hat.