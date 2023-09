Nach langer Pause: Joshua Schnell will mit Alligator Malans zurück an die Spitze

Eigentlich ist Joshua Schnell nicht neu, und doch ist es nicht falsch, ihn als Neuzugang von Alligator Malans zu bezeichnen. Weshalb dem so ist? Es hat damit zu tun, was in den letzten drei Jahren geschehen ist. Nun ist der 23-Jährige nach einer langen Leidenszeit zurück auf dem Unihockeyfeld. Aber der Reihe nach.