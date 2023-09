Krampf und Sieg: Alligator Malans bezwingt Basel Regio

von Thomas Rentsch / UHC Alligator Malans

Ohne die verletzungshalber fehlenden Iiro Lankinen, Jamie Britt und Damian Rohner reisten die Alligatoren nach Basel. Im Tor kam Mario Bardill zu seinem Saisondebut und Matthias Störi hatte ebenso seine Premiere in der dritten Abwehrreihe. Unihockey Basel Regio startete, abgesehen von Langzeit-Nationalstürmer Patrick Mendelin, mit einem wenig bekannten Kader in die Saison. Dies sollte aber nicht heissen, dass die nominell besser bestückten Alligatoren ein einfaches Spiel hatten. Ein ereignisarmes Startdrittel, das nur nach Abspielfehlern offensiv in Schwung kam, endete mit 1:1. Remo Buchli traf nach zehn Minuten zur Malanser Führung ins Lattenkreuz. In der letzten Spielsekunde bewachten vier Alligatoren den eigenen Slot ungenügend, was den Hausherren zum Ausgleich verhalf.

Noch ereignisarmer verlief das Mitteldrittel. Die aufsässigen und zweikampfstarken Basler verhinderten dauerhaften Ballbesitz und offensive Kreativität der Alligatoren. Die Nordwestschweizer kamen gelegentlich zu Chancen, mehrheitlich nach Einzelaktionen oder leichtsinnigen Auslösungen der Bündner Hintermannschaft. Die defensive Ordnung Thomas Bergers liess jedoch auch im dritten Saisonspiel für den Gegner wenig zu. Romano Schubiger nutzte den freien Raum nach einem lahmen Wechsel des Heimteams zur Führung (1:2, 30. Minute).

Bis zur 48. Spielminute hätte die Partie auf beide Seiten kippen können. Dann, eigentlich in einer Spielphase mit leichten Basler Vorteilen, erhöhten Harry Braillard, Dan Hartmann und Tomi Jerkku in Überzahl (51. Minute) das Skore für die Alligatoren um drei Tore. Es wurden die gebotenen Chancen verwertet, ohne dass sich dies im Spielgeschehen angekündigt hätte. So verlor Basel den Anschluss im Spiel und konnte, auch ohne Torhüter, die Differenz nicht mehr wettmachen.

Der «herrschäftliche» Start in die Saison mit acht Punkten aus drei Spielen kann sich sehen lassen. Der Prüfstein Basel Regio war ein ungemütlicher. Trotz wenig klingenden Namen im Kader musste der Sieg in Basel erduldet werden. Als nächstes kommt mit Zug das Team der Stunde nach Maienfeld. Man darf gespannt sein, wie die Alligatoren gegen die Stars aus der Zentralschweiz auftreten werden.

Unihockey Basel Regio - UHC Alligator Malans 2:6 (1:1, 0:1, 1:4)

Pfaffenholz, Basel. 258 Zuschauer. SR Ambühl/Brechbühler.

Tore: 10. R. Buchli 0:1. 20. V. Eggerschwiler (J. Tschan) 1:1. 30. R. Schubiger (J. Halminen) 1:2. 48. H. Braillard (V. Schubiger) 1:3. 49. D. Hartmann (N. Obrecht) 1:4. 51. T. Jerkku (C. Camenisch) 1:5. 57. P. Mendelin (E. Pasotti) 2:5. 59. H. Braillard 2:6.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Unihockey Basel Regio. keine Strafen.

Basel Regio

Feigenwinter; Pasotti, Degen; Kramer, Meier; Plozza, Steinhauser; Mendelin, Rinefalk, Roselli; Krähenbühl, Schärli, Bisgaard; Eggerschwiler, Tschan, Kurth.

Ersatz: Coray; Tambini, Staudenmann.

Alligator Malans

Bardill; Camenisch, Obrecht; Halminen, R. Schubiger; Störi, Holenstein; Jerkku, D. Hartmann, Buchli; Jäger, Friolet, Schnell; Braillard, V. Schubiger, M. Hartmann.

Ersatz: Münger; Walser, Marugg.

Verletzt: Britt, Rohner, Lankinen.

Bestplayer: Tobias Meier für Basel Regio, Matthias Störi für Alligator Malans.