Kämpferische Malanser, drei Piranha-Comebacks und 46 Sekunden Elend – das Unihockey Round-up vom Wochenende

Alligator Malans erkämpft sich einen Punkt

Gleich sechs Stammspieler fehlten Alligator Malans auf dem Matchblatt beim Auswärtsspiel in Zug. Trotz der Ausfälle wirkten Alligatoren präsenter als das Heimteam und ging in der 14. Minute verdient durch David Schmid in Führung. In Überzahl gelang Remo Buchli gar kurz vor der Pause noch das 2:0. Die Zuger starteten derweil druckvoller in das zweite Drittel. Während eine Strafe gegen Alligator angezeigt wurde, gelang Alexander Hallen der Anschlusstreffer zum 1:2. Severin Nigg in Unterzahl per Shorthander und Johan Larsson auf Zuspiel von Anton Akerlund drehten kurz vor der Pause die Partie für die Zentralschweizer.

Gleich nach dem Pausentee gelang Remo Buchli mit dem ersten Abschluss im dritten Drittel der Ausgleich. Mutig spielten sich die Bündner in der Folge weitere Torchancen heraus. Romano Schubiger traf nur den Pfosten, Kevin Berry scheiterte nach einem tollen Dribbling an Leo Hagström und im Gegenstoss setzte Alexander Hallen den Ball für die Zuger an die Latte. Dennoch gelang Anton Akerlund in der 51. Minute erneut der Führungstreffer für das Heimteam und nur eine Minute später erhöhte Tim Mock per Abstauber.

Alligator zeigte aber viel Moral, Lukas Veltsmid während eines Powerplays und Kevin Berry per Distanzschuss erzielten die beiden Tore zum erneuten Ausgleich. Die Verlängerung dauerte dann aber nur ein paar Sekunden, Robin Nilsberth sicherte sich mit einem platzierten Distanzschuss den Zusatzpunkt für Zug United. Nach 16 Partien stehen die Malanser mit 16 Punkten auf Rang 10 der Prime League. Weiter geht es für die Bündner am kommenden Sonntag, dann ist der HC Rychenberg Winterthur, der Dritte in der Prime League, in Graubünden zu Gast.