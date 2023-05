Iron Marmots Davos-Klosters: Sofortiger Wiederaufstieg statt Zerfall

Vor gut einem Jahr musste Fabian Steiger (Bild) mit dem Schlimmsten rechnen. Denn nach langer Zugehörigkeit in der NLB war das Fanionteam des Unihockeyvereins Iron Marmots Davos-Klosters in die 1. Liga abgestiegen. Der Sportchef musste Angst haben, dass die Mannschaft auseinanderfallen würde. Denn schon in der Vergangenheit verfügten die Landwassertaler kaum einmal über einen genügend breiten Spielerkader. Doch es kam anders.