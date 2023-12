Heini und Gredig blicken auf die Unihockey-WM zurück: «Gegen Tschechien fehlte uns die Erfahrung»

Weil das Schweizer Unihockey-Nationalteam der Frauen an der WM in Singapur gegen Tschechien mit 4:5 verliert, reist es ohne Medaille nach Hause. Die beiden Bündnerinnen – Verteidigerin Chiara Gredig und Torhüterin Lara Heini – die beide in der besten Unihockeyliga der Welt in Schweden spielen, schauen auf die WM zurück. Bitter sei es, dass man ohne Medaille die Heimreise antreten müsse, sind sich die beiden einig. «Das ist nicht das, was wir erreichen wollten», so die Schweizer Torhüterin, die als bester Goalie des Turniers ins All-Star-Team gewählt wurde.