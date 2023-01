Gleich drei Bündner Erfolge am Wochenende – das Unihockey-Round-up

Im Penaltyschiessen zum seltenen Churer Erfolg

Chur Unihockey feiert in seinem Heimspiel gegen den SV Wiler-Ersigen vor Zuschauenden 252 einen 4:3-Sieg nach Penaltyschiessen. Nach sieben Niederlagen in Folge war es ein wichtiger Erfolg für die Bündner. Zuletzt hatten sie am 27. November des vergangenen Jahres beim 9:6 gegen Zug United einen Vollerfolg gefeiert.

Dabei begann die Partie gegen Wiler-Ersigen denkbar schlecht. Die Gäste gingen nach gerade einmal einer Minute und 28 Sekunden mit 1:0 in Führung. Chur Unihockey liess sich aber nicht verunsichern und erzielte in der 11. Minute durch Dario Decasper den Ausgleich. Vier Minuten später gingen die Bündner dann sogar in Führung, Tim Nussle verwertete die Vorarbeit von Leon Schlegel. Nur eine Minute später kassierten die Churer aber bereits den Ausgleich und nach 37. Minuten lagen sie mit 2:3 im Hintertreffen. Doch fünf Minuten vor dem Ende war es wiederum Nussle, der den Ball zum viel umjubelten Ausgleich im gegnerischen Netz unterbrachte.

Im Penalty-Krimi behielten dann die Churer die besseren Nerven, der Youngster Yanik Castelberg versenkte gleich zwei Penaltys im gegnerischen Tor. Weiter geht es für die Churer am kommenden Mittwoch mit der Auswärtspartie gegen die punktgleich am Tabellenende platzierten Usterer.

Chur - Wiler-Ersigen 4:3 n.P. (2:2, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Gewerbliche Berufsschule, Chur. -- 252 Zuschauer. -- SR Ambühl/Brechbühler. -- Tore: 2. Sikora (Känzig D.) 0:1. 11. Decasper (Schlegel) 1:1. 15. Nussle M. (Brunold) 2:1. 16. Döbeli 2:2. 37. Dudovic (Wyss) 2:3. 55. Nussle T. (Schlegel) 3:3. -- Penaltyschiessen: Louis verschiesst. Helin trifft 1:0. Dudovic trifft 1:1. Cavelti trifft 2:1. Känzig D. trifft 2:2. Kunz verschiesst. Wyss trifft 2:3. Nussle T. verschiesst. Sikora verschiesst. Castelberg trifft 3:3. Dudovic verschiesst. Helin verschiesst. Känzig D. verschiesst. Cavelti verschiesst. Louis verschiesst. Castelberg trifft 4:3. -- Strafen: 2 mal 2 Minuten gegen Chur. 1 mal 2 Minuten gegen Wiler-Ersigen.

Rangliste Prime League Männer

1. Grasshoppers 18/39. 2. Langnau 18/36. 3. Rychenberg Winterthur 18/36. 4. Wiler-Ersigen 18/35. 5. Köniz 18/33. 6. Zug 18/33. 7. Waldkirch-St. Gallen 18/31. 8. Thurgau 18/19. 9. Basel Regio 18/19. 10. Malans 18/19. 11. Uster 18/12. 12. Chur 18/12.