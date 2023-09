Ex-Churerin schiesst Piranha ab, nur Malans siegt zum Start

Alligator Malans blickt auf ein ertragreiches Wochenende zurück. Am Samstag glückte mit einem standesgemässen 6:0-Erfog über Laupen ZH der erwartete Vorstoss in die Achtelfinals im Schweizer Cup. Am Sonntag wurde auch der Einstand in die Meisterschaft der höchsten Schweizer Spielklasse siegreich gestaltet. In der heimischen Halle in Maienfeld wurde vor allerdings bloss 314 Zuschauern Uster mit 5:2 bezwungen. Es war die erste Partie unter der Ägide von Erfolgstrainer Thomas Berger, der zu seinem Stammverein zurückgeehrt ist.

Die Marschrichtung war früh klar. Nach lediglich 22 Sekunden brachte Mike Jäger die Heimequipe mit 1:0 in Führung. Erneut Jäger sowie Christoph Camenisch erhöhten im mittleren Spielabschnitt das Skore auf 3:0. Die Weichen Richtung ungefährdetem Malanser Starterfolg waren damit gestellt. Youngster Levi Walser (36.) zum 4:1 sowie der Finne Iiro Lankinen in doppelter nummerischer Überzahl im letzten Spielabschnitt zum 5:1 steuerten die weiteren Tore zum komfortablen Heimsieg bei. Alligator Malans setzt sein Pensum am kommenden Sonntag erneut mit einem Heimspiel fort. Gegner wird um 17 Uhr der aktuelle Vizemeister aus Köniz sein.