Er war mal der Beste der Welt: Deshalb wechselt Enström zu Alligator Malans

Im Unihockey finden immer öfters schwedische und finnische Topstars den Weg in die Schweizer Liga. Zug, Tabellenzweiter der NLA, geht voran. Zwei Finnen und zwei Schweden, die alle mehrmals schon Weltmeister wurden, spielen diese Saison in der Zentralschweiz. Mit aller Macht soll dort der erstmalige Schweizer Meistertitel Tatsache werden. Leicht überraschend sind auch den beiden Bündner Klubs die Verpflichtung grosser Namen gelungen. Seit dieser Saison spielt der Schwede Martin Östholm in Chur.