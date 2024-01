Ein inniger Kuss, drei Treffer ins Kreuz und üblicher Sieger: Das sind die Geschichten des Bündner Unihockeyderbys

Dieses Bündner Derby am Sonntagabend soll tatsächlich noch so viele unterschiedliche Geschichten liefern? Eigentlich unmöglich. Das sind die Gedanken am Sonntagabend zur ersten Pause. Das Heimteam Alligator Malans führt nach 20 ​Minuten in einem biederen Spiel mit 1:0 gegen den Kantonsrivalen aus Chur. Kaum Stimmung auf den Rängen, wenig Intensität und keine Emotionen bei den beiden Teams in der Sporthalle Lust in Maienfeld. Dazu sehr überschaubares Niveau auf dem Spielfeld. Ungenaue Zuspiele, viele technische Unzulänglichkeiten und wenig Präzision in den Abschlüssen.