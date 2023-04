Die grosse Analyse: Quo vadis Bündner Unihockey?

Von den drei Bündner Klubs in der höchsten Schweizer Unihockeyliga durfte in dieser Saison Piranha Chur am längsten vom Meistertitel träumen. Doch in den Halbfinals war für die siebenfachen Schweizer Meisterinnen Schluss. Gleich mit 1:4 in der Serie scheiterten die Churerinnen an Emmental Zollbrück und mussten ihre Titelträume begraben. Den neuerlichen Finaleinzug verpassten sie damit deutlich.