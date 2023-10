Dank starkem Mitteldrittel: Piranha Chur siegt mit 6:5 gegen Bern Burgdorf

Das dritte Saisonspiel und damit auch das erste Heimspiel der Saison für Piranha Chur gegen den Gast Bern Burgdorf beginnt flüssig, aber auch verhalten – zumindest was die Offensivbemühungen auf beiden Seiten angeht. Es sind die Bernerinnen, die diesbezüglich etwas gefährlicher sind und auch etwas mehr Ballbesitz haben. Zum ersten Mal richtig gefährlich wird es in der vierten Minute, als der Gast einen 2:1-Konter fahren kann. Am Schluss ist es gar ein Duell der Stürmerin gegen die Piranha-Torhüterin Noora Holle, die aber gekonnt abwehren kann.