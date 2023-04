Corin Rüttimann zu Zug: Piranha Chur verliert seine Lebensversicherung

Die Zahlen sind beeindruckend: 252 Spiele in der Schweizer Unihockeyliga. Beinahe doppelt so viele Skorerpunkte. Seit Jahren und mit beeindruckender Konstanz ist Corin Rüttimann die Torschützin vom Dienst bei Piranha Chur. Mit Ausnahme zweier Abstecher nach Schweden lief die Stürmerin stets für ihren Heimatverein auf. In der Schweizer Liga trug sie nie ein anderes Trikot. Dies wird sich nun ändern. Rüttimann wechselt auf die nächste Saison zum Ligakonkurrenten Zug United. Dies gaben die involvierten Vereine am Samstag bekannt. Es sei «kein einfacher Entscheid» gewesen, sagt Rüttimann über den Transfer. Als Zug im Januar dieses Jahres erstmals anklopfte, habe sie das Angebot abgelehnt. Dass die Zukunft der 30-Jährigen nun doch in der Innerschweiz liegt, hat stark mit den Bedingungen neben dem Feld zu tun. Zug United vermittelte Rüttimann einen attraktiven Job im HR eines in Zug ansässigen Pharmazie- und Konsumgüterherstellers. «Ich bin nicht mehr 20. Da werden berufliche Überlegungen immer wichtiger», sagt Rüttimann und gibt zu: «Der Entscheid hat nicht nur mit dem Sport zu tun.»