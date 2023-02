Chur Unihockey missglückt Start in die Play-outs

Am Sonntag erfolgte für Chur Unihockey der nervenaufreibende Kampf um den Ligaerhalt in der höchsten Schweizer Spielklasse. Nach der auf dem letzten Platz beendeten Qualifikation begann die Best-of-7-Serie gegen das neuntplatzierte Basel Regio folgerichtig mit einem Auswärtsspiel. Dabei geriet Chur beim Aufsteiger schnell einmal deutlich ins Hintertreffen. Am Ende unterlag das Auswärtsteam diskussionslos mit 4:9 Toren.

Bereits in der Startminute traf Patrick Mendelin zum 1:0 für Basel. Chur vermochte zwar prompt zu reagieren und glich in der fünften Minute durch Aaro Helin zum 1:1 aus. Dies blieb jedoch ein Strohfeuer. Die Basler trafen nun regelmässig. Sie bauten den Spielstand kontinuierlich zu ihren Gunsten aus. Die weiteren Churer Tore von Sandro Mani, Dario Decasper sowie Sandro Cavelti im Schlussabschnitt waren bloss für die Statistik. Überragender Spieler auf dem Feld war der 35-jährige Routinier Mendelin. Der langjährige Nationalspieler war vor 163 Zuschauern in der Sportanlage Pfaffenholz an nicht weniger als sechs Treffern direkt beteiligt.