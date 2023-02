Blau-Gelb Cazis holt sich den Ligacup-Titel

von Swiss Unihockey

Die beiden Finalisten Blau-Gelb Cazis und SV Wiler Ersigen II konnten vor einer eindrücklichen Kulisse mit 1'436 Zuschauenden in der Sporthalle Wankdorf auflaufen. Der amtierende Ligacup-Sieger SV Wiler-Ersigen II startete fulminant in die Partie gegen die Gegner aus Graubünden: Durch einen Treffer von Simon Meier konnte der SVWE in der 1. Minute die Führung übernehmen. Cazis kreierte ebenfalls vielversprechende Chancen, doch die Berner waren kaltblütiger und Philipp Fankhauser erhöhte mit einem Sololauf in der 4. Minute zum 2:0. Cazis verkürzte 14 Sekunden später zum 1:2. In der 7. Minute folgte sogleich der nächste Treffer der Bündner: Vojtech Regi liess dem Goalie mit einem gezielten Schuss keine Chance. In der 9. Minute übernahm Blau-Gelb Cazis erstmals die Führung durch ein Tor in Überzahl vom ehemaligen Internationalen Adrian Capatt. Nach einigen ausgeglichenen Minuten folgte der 3:3-Ausgleich und nur zwei Sekunden später jubelten erneut die Bündner nach einem schnellen Tor direkt nach dem Anspiel. Der Titelverteidiger Wiler-Ersigen zeigte sich wenig beeindruckt und Fankhauser glich mit seinem dritten Tor zum 4:4 aus. Im zweiten Powerplay konnte Cazis wieder vorlegen, doch Dave Wittwer setzte nach einem Pfostenschuss nach zum 5:5. Bis zur ersten Pause trafen beide Teams noch je ein Mal.

Im zweiten Abschnitt setzten sie das umkämpfte Spiel vom Startdrittel fort. Es waren die Berner, die in Vorsprung gehen und diesen bis zur 29. Minute auf 10:6 ausbauen konnten. Nach Spielhälfte konnten die zahlreichen Bündner-Fans endlich wieder jubeln: Mit zwei Treffern innerhalb von 18 Sekunden meldete sich Cazis zurück und verkürzte zum 8:10. Wittwer konnte den Drei-Tore-Vorsprung wiederherstellen, aber 16 Sekunden vor der Pausensirene verbuchten die Bündner einen weiteren Treffer zum 9:11.

Cazis gelingt die Wende

Es durfte eine heisse Schlussphase erwartet werden: Bereits in der ersten Minute des letzten Drittels überfuhren die Bündner den SVWE mit zwei Treffern zum 11:11-Ausgleich. Alles war wieder offen und der Titelkampf konnte spannender nicht sein. «In der Pause haben wir uns gesagt, dass wir auch verlieren können – aber nicht auf diese Art und Weise. Das geht so nicht», sagt Capatt nach der Partie.

Die Berner liessen sich nicht verunsichern und konterten mit den Toren 12 und 13. Der Vorsprung war zurück in den Händen des Titelverteidigers und sie verwalteten diesen gekonnt. Die auffällige Linie mit Marc Dysli, Kevin Steffen und Dave Wittwer war in der 45. Minute erneut erfolgreich und baute die Führung aus. Blau-Gelb Cazis zeigte 33 Sekunden später, dass man sie definitiv nicht abschreiben soll und verkürzte zum 12:14. Zwar war dann wieder der SVWE erfolgreich, aber Cazis schloss mit zwei Toren zum 14:15 auf und Capatt glich in Überzahl zum 15:15 aus. Der SVWE erkämpfte sich für fünf Sekunden den Vorsprung zurück, ehe Capatt erneut ausglich. In der 55. Minute schafften die Bündner die Wende: Zuerst übernahmen sie die Führung und setzten in der 57. Minute nach zum 18:16. Nach dem Timeout von Wiler-Ersigen erhöhten diese mit einem zusätzlichen Feldspieler den Druck, doch der Anschlusstreffer gelang nicht. Capatt erzielt in der 58. Minute seinen fünften Treffer zum Schlussstand von 19:16.

Somit kann Cazis zum 4. Mal den Cuptitel entgegennehmen. «Es freut mich, wie wir zurückgekommen sind. Wir haben viel Charakter gezeigt und am Schluss gings auf. Ob verdient oder nicht, wir stehen nun als Sieger da», freut sich Capatt.