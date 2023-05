Ausländertrio komplett: Bei Alligator Malans spricht man nächste Saison finnisch

Starker Skorer, spielstarker Verteidiger

Der 25-jährige Tomi Jerkku ist nicht nur der gesuchte Rechtsausleger, sondern auch ein starker Skorer. Wie es weiter heisst, hat der Stürmer in der vergangenen Saison in der zweithöchsten finnischen Liga 50 Skorerpunkte gesammelt. Ein Jahr zuvor gelangen ihm in der höchsten finnischen Spielklasse 43 Punkte, womit er es in die Top-10-Wertung der finnischen Skorerliste schaffte. Zu seinem Engagement bei Alligator Malans sagt Jerkku: «Es ist grossartig für sie spielen zu können und dabei eine neue Unihockeykultur in einem anderen kennenzulernen. Ich hoffe, dass ich viele tolle Momente erleben darf.»