Alligator Malans und Chur Unihockey kennen ihre Cupgegner

In den Unihockey-Cup-Viertelfinals kommt es für die zwei männlichen Bündner Vertretungen knüppeldick: Während die Alligatoren aus Malans auswärts auf den noch verlustpunktlosen Tabellenführer Zug treffen, müssen die Churer Unihockeyaner auswärts bei Ligakonkurrent Rychenberg Winterthur ran. Pikant: Gegen die Zürcher verloren die Bündner im Ligaspiel gleich mit 0:9. Keine einfache Aufgabe also. Auch die Alligatoren kassierten ihre bislang einzige Niederlage gegen die Zuger. Zuhause mussten sie sich den Zentralschweizern mit 5:9 geschlagen geben. Piranha Chur ist im Cup nach einer 5:7-Niederlage in den Achtelfinals gegen Zug bereits ausgeschieden.

Im Ligacup auf dem Kleinfeld treten zudem zwei weitere Teams aus Graubünden an. Piranha Chur misst sich auswärts im Viertelfinal mit Rüttenen, Blau-Gelb Cazis ist bei der dritten Mannschaft von Köniz Bern zu Gast. Die Viertelfinalpartien gehen am 18. November über die Bühne. (red)

Die Viertelfinals im Überblick:

Unihockey Cup Viertelfinals Männer

Waldkirch-St. Gallen – SV Wiler-Ersigen

Unihockey Basel Regio – Pfannenstiel Egg (1. Liga)

HC Rychenberg Winterthur – Chur Unihockey

UHC Alligator Malans – Zug United

Unihockey Cup Viertelfinals Frauen

Wizards Bern Burgdorf – Waldkirch-St. Gallen (NLB)

Unihockey Basel Regio (NLB) – Zug United

UHC Laupen – Skorpion Emmental Zollbrück

Red Ants Rychenberg Winterthur – Kloten-Dietlikon Jets

Ligacup Viertelfinals Frauen

UHCevi Gossau – UHC Oekingen

UHT Semsales – UHT Krattigen

UH Rüttenen – Piranha Chur

Kloten-Dietlikon Jets – Unihockey Berner Oberland III

Ligacup Viertelfinals Männer

Unihockey Mümliswil – SV Wiler-Ersigen II

Floorball Köniz Bern III – Blau-Gelb Cazis

UHC Nuglar United – UHC Kappelen

UHCevi Gossau – Unihockey Tigers Langnau