2:4-Niederlage gegen Schweden: Die Schweizerinnen spielen an der Unihockey-WM um Bronze

In der 48. Minute bietet sich den Schweizerinnen eine weitere grosse Gelegenheit, um in dieses WM-Halbfinalspiel zurückzukehren. Das Schweizer Unihockey-Nationalteam der Frauen darf zu diesem Zeitpunkt zum dritten Mal in Überzahl spielen. Dieses Mal gar mit zwei Feldspielerinnen mehr. Die Schwedinnen liegen mit 3:1 vorne. Überraschend knapp muss man sagen. Nicht viele hätten dies den Schweizerinnen knapp zehn Minuten vor Schluss zugetraut.