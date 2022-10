Alligator gelingt der Befreiungsschlag nicht

von Jörg Rutz / UHC Alligator Malans

Wollte man den Anschluss in der Tabelle gegenüber den anderen Teams im Mittelfeld nicht verlieren, war ein Sieg für Alligator Malans gegen Rychenberg Winterthur Pflicht. Alligator gelang dann auch der Start in dieses wichtige Auswärtsspiel wesentlich besser als tags zuvor bei der 3:5-Niederlage in Maienfeld gegen Zug. Nach einem intensiven und animierten Beginn konnte Roman Schubiger seine Farben in der siebten Minute in Führung schiessen. In der zehnten Minute musste Sandro Breu, der an diesem Abend das Tor hütete, zum ersten Mal einen gefährlichen Abschluss von Rychenberg abwehren. In der Folge wurde das Heimteam stärker. In der 15. Minute gelang Jonathan Nilsson nach einem Konter das 1:1. Damian Rohner hatte postwendend den Führungstreffer wieder auf dem Stock und konnte allein auf Pascal Mayer losziehen, er nutzte diese Topchance jedoch nicht.

Kaum hatte das zweite Drittel begonnen, konnte Lukas Ujhelyi ein Zuspiel vor dem Tor nicht verwerten und nur drei Minuten später nutzte Levin Conrad seine zweite Grosschance innert weniger Sekunden mit einem genauen Hocheckschuss zur erstmaligen Führung für die Winterthurer. Pius Caluori sah, dass sein Team etwas den Faden verloren hatte und nahm früh das Teamout. Doch seine energischen Worte verhallten wirkungslos, das Heimteam blieb in der Folge weiterhin spielbestimmend. Nach einem unnötigen Ballverlust in der Angriffsauslösung gelang Noah Püntener gar das 3:1.

Alligator war gewillt, den Anschlusstreffer sofort wieder zu erzielen, ermöglichte dadurch den Winterthurern aber immer wieder gefährliche Konter. Mit ein paar starken Paraden hielt Sandro Breu seine Mannschaft im Spiel. Nach einem Gerangel mit Kevin Berry wurde Jonathan Nilsson auf die Strafbank geschickt. Im folgenden Powerplay traf Tim Braillard nur wenige Sekunden vor Drittelsende den Pfosten.

Mangelnde Chancenauswertung

Alligator schnupperte an einem Punktegewinn, doch die mangelnde Chancenauswertung brach ihnen letztendlich auch in diesem Spiel das Genick. Rychenberg kontrollierte die Partie und etwas überraschend gelang Lukas Ujhelyi in der 50. Minute auf Pass von Joel Frioelt das 2:3. Tim Braillard und Roman Schubiger vergaben anschliessend den Ausgleich und wieder war es ein dummer Ballverlust, der den Winterthurern das 4:2 erneut durch Noah Püntener ermöglichte. Nur gerade 20 Sekunden später erzielte Dan Hartmann das Anschlusstor. In der Schlussphase nahmen die Malanser den Torhüter vom Feld. Zwei Sekunden vor Spielende wurde im Torraum ein hoher Stock gegen Rychenberg gepfiffen. Doch auch dieser Freistoss führte nicht zum Torerfolg. Dem neuen Coachingstaff bleibt nun wenig Zeit, das Team bis am 16.10.22 gegen Basel Regio aufzubauen. Spätestens dann ist verlieren verboten.

HC Rychenberg Winterthur – UHC Alligator Malans 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Axa Arena Winterthur. 782 Zuschauer. – SR: Noah Mutzner / Yanick Etter

Tore: 07. R. Schubiger (H. Braillard) 1:0, 15. J. Nilsson (K. Oesch) 1:1, 25. L. Conrad (N. Püntener) 2:1, 33. N. Püntener (T. Studer) 3:1, 50. L. Ujhelyi (J. Friolet) 3:2, 56. N. Püntener (L. Conrad) 4:2, 57. D. Hartmann (J. Friolet) 4:3

Strafen: UHC Alligator Malans 0x0Min / HC Rychenberg Winterthur 3x14Min

UHC Alligator Malans: Breu, Camenisch, Friolet (C), Berry, Buchli, T. Braillard, R. Schubiger, Veltsmid, Holenstein, V. Schubiger, D. Hartmann, Rohner, Ujhelyi, Jäger, H. Braillard, V. Schubiger, M. Hartmann, Capatt, Britt, Vogel, Backström, Da Costa

HC Rychenberg Winterthur: Meier, Locher, Bischofberger, Eyer, Schüpbach, Aeschimann, N. Conrad, Oesch, Püntener, Eyer, Mutter, Ott, Schaub, Kern, Foelix, L. Conrad, Krebs, Keller, Rutz, Kühl, Lindgjerdet, Nilsson, Stüdeli, Studer, Gutknecht

Bemerkungen: Alligator ohne Tromm, Schmid, Schnell, Bardill (alle verletzt), 25. Time Out Alligator, 60. Alligator ohne Torhüter,