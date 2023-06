Auftakt geglückt: Waltert gewinnt die erste Qualifikationsrunde in Wimbledon

Die Churer Tennisspielerin Simona Waltert (WTA 115) startet erfolgreich in die Qualifikation für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. Gegen die Französin Léolia Jeanjean, in der Weltrangliste knapp 30 Plätze hinter Waltert klassiert, gewinnt die Bündnerin in zwei Sätzen 6:2 und 6:4. Gleich sechs Mal nimmt Waltert ihrer Gegnerin den Aufschlag ab, muss selbst aber auch drei Breaks hinnehmen.

Damit fehlen Waltert noch zwei weitere Siege, um sich erstmals für das Hauptfeld von Wimbledon zu qualifizieren. Das Turnier auf dem heiligen Rasen in London gilt als Walterts Lieblingsevent. Bei den Juniorinnen hatte sie 2017 die Halbfinals erreicht. Die nächste Hürde hat die Churerin schon am Mittwochnachmittag zu meistern. Sie trifft ab zirka 16 Uhr auf die Argentinierin Julia Riera, in der Weltrangliste auf Rang 150 klassiert. Auf der ITF-Tour hat Riera bislang drei Turniere gewonnen.

Auch die weiteren Schweizerinnen Viktorija Golubitsch und Céline Naef konnten ihre Gegnerinnen in der ersten Runde besiegen. (rmi)