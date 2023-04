Ab aufs Mountainbike: So macht ihr euer Bike frühlingstauglich

Arno Däscher vom «Bike 4 Fun» in Zizers bestätigt die Aussage Kellers. «Das Thema Bremsbeläge steht auch bei uns im Zentrum.» Nicht bloss die Kontrolle der Bremsbeläge lohne sich. Auch die Bremsscheibe selbst wird durch die Nutzung beansprucht. Ein Kontrollblick lohnt sich.

Besonderheit bei E-Bikes

Ivan Fausch vom gleichnamigen Velogeschäft in Davos rät seinen Kundinnen und Kunden, im Frühjahr sämtliche Schrauben am Mountainbike zu überprüfen. «Oft stehen die Velos in öffentlichen Kellern. Da weiss man nie, was passiert.» Ein Check lohnt sich, denn die Folgen können verheerend sein. Überhaupt lohnt es sich, sich Gedanken zum Ort der Lagerung des Mountainbikes zu machen. Die kalten Temperaturen draussen, aber auch zu starke Temperaturschwankungen, sind Gift für das Fahrrad. «Sofern man genug Platz hat, sollte man das Mountainbike in den Keller stellen», sagt Daniel Huber vom «Cube Store» in Chur. Wobei der Feuchtigkeitsgehalt in der Luft nicht zu hoch sein sollte. Fausch empfiehlt, das Velo am Hinterrad aufzuhängen, statt bloss mithilfe eines Ständers aufzustellen.