Das Sportprogramm: Am Freitag, der 8. Dezember starten die Frauen ab 10.30 Uhr im Super-G, am Samstag, der 9. Dezember ab 10.30 Uhr in der Abfahrt und am Sonntag, der 10. Dezember ab 10.30 Uhr nochmals im Super-G.

Bild Jean-Christophe Bott / Keystone