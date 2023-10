Caviezel, Janutin und Co. - diese vier Bündner sind beim Saisonstart dabei

Das Warten hat ein Ende. Am kommenden Samstag starten die Skirennfahrer in den neuen Weltcupwinter. Auf dem Programm steht traditionell der Riesenslalom auf dem Rettenbachgletscher in Sölden. Im grossen Aufgebot von Swiss Ski stehen auch vier Bündner:

Gino Caviezel

Thomas Tumler

Fadri Janutin

Livio Simonet

Hinzu kommen Marco Odermatt, Loïc Meillard, Justin Murisier, Semyel Bissig, Josua Mettler und Marco Fischbacher. Ein weiterer Athlet wird kurzfristig ins Kader berufen.