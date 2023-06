Weltmeisterin Jasmine Flury ist Bündner Sportlerin des Jahres

Es ist Jasmine Flurys dritte Sternstunde in diesem Jahr. 2023, es wird für sie einen ganz speziellen Platz im Herzen haben. Erst der so überraschende Weltmeistertitel in der Abfahrt in Courchevel. Dann die Auszeichnung als Athletin des Jahres von Swiss-Ski – und nun ist Flury auch noch Bündner Sportlerin des Jahres.