Schwinger sammeln und einkleben

Christian Stucki, Sie sind bei jeder Ausgabe vom Sammelalbum «Der Schwingerkönig» porträtiert worden. Ist es immer noch speziell, wenn man sich als Sammelbild im Schwingkeller oder an den Schwingfesten sieht?

Christian Stucki: Das freut mich immer, und es gibt einem ein innerliches Gefühl von Freude und Stolz. Aber auch Erinnerungen an viel Fleiss und harte Arbeit, die man im Laufe der Schwingkarriere immer wieder aufbringen muss.

In Ihrer Jugendzeit gab es noch kein Schwinger-Sammelalbum. Haben Sie trotzdem auch Sammelalben gefüllt?

Natürlich, von den Fussball-Welt- und -Europameisterschaften habe auch ich fleissig die Panini-Bilder gesammelt und getauscht.

Sie haben selber Kinder im Alter, in dem das Sammelfieber ausbricht. Wird auch im Hause Stucki gesammelt?

Ja, sie haben die Bilder vom letzten Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2019 fleissig gesammelt und unter den Freunden ausgetauscht. Ich werde sie auch in diesem Königsjahr dabei unterstützen.

Warum empfehlen Sie, das Sammelalbum zu erwerben und die Sticker zu sammeln?

Das Sammelalbum hat sich in der Zwischenzeit bei den Kindern und Jugendlichen stark verankert. Beim Durchblättern in den vorangegangenen Ausgaben erinnert man sich wieder an jedes einzigartige Fest und einzelne persönlichen Favoriten sowie Momente, die man insbesondere in Zug erlebt hat. (red)