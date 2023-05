Zwei Bündner Festsiege beim Saisonhöhepunkt

von Patrick Casanova

25 Bündner Nachwuchsschwinger der Jahrgänge 2006 bis 2010 durften am Samstag am Nordostschweizer Nachwuchsschwingfest in Näfels teilnehmen. Beim Saisonhöhepunkt traf das Team des Technischen Nachwuchsleiters Edi Philipp auf die stärksten Kontrahenten aus allen Nordostschweizer Kantonen sowie auf einige Berner und Schwyzer Gäste.