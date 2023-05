Trotz Rückschlag stimmt Armon Orliks Fahrplan Richtung Unspunnen

Es war ein Schock, und dies gleich zu Beginn der Saison. Im ersten NOS-Kranzfest der Saison verletzte sich Armon Orlik. Am Rücken. Schon wieder. Wie schon 2019, als er einen Bandscheibenvorfall erlitt. Bei einem Kontaktsport, wie es das Schwingen sei, und bei seiner Vorgeschichte mit dem Bandscheibenvorfall sei es eigentlich nur eine Frage der Zeit gewesen, dass der Rücken wieder zwickt, sagt Orlik. «Es war aber bitter, dass dies gleich zu Beginn der Saison passiert ist.» Es war ein erster Rückschlag in der noch so jungen Saison, in der alles für Orlik neu ist.