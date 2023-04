Thurgauer Sieg in Altstätten – Bündner geschlagen

von Patrick Casanova

Das Fest des Schwingerverbands Rheintal-Oberland eröffnete am Sonntag die Freiluftsaison in der Ostschweiz. Vor 3300 Zuschauerinnen und Zuschauern traten in Altstätten 125 Schwinger an, darunter nach einigen Abmeldungen noch fünf Eidgenossen.