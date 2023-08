Staudenmann, Giger oder ein anderer? Das sind die Favoriten am Unspunnen

Am Sonntag kämpfen 120 Schwinger in Interlaken darum, in die Zunft der ganz Grossen aufgenommen zu werden. Nur wer entweder am Kilchberger Schwinget, am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest oder am Unspunnen-Schwinget triumphiert, geht gewichtig in die Annalen des Nationalsports ein. Im Berner Oberland, wo der nur alle sechs Jahre stattfindende Unspunnen-Schwinget über die Bühne geht, dürfte der Sieg vor allem über einen Namen laufen – doch gerade den Nordostschweizern ist durchaus zuzutrauen, den Bernern mit ihrem Aushängeschild ein Bein zu stellen. Eine Übersicht.