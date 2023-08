Orlik verzichtet auf den Schwägalp-Schwinget

Am kommenden Sonntag findet das letzte Bergfest des Jahres, der Schwägalp-Schwinget, ohne das Bündner Aushängeschild statt. Der Maienfelder Armon Orlik verzichtet auf eine Teilnahme am einzigen Bergkranzfest auf Nordostschweizer Teilverbandsgebiet, wie er auf Facebook mitteilt. Nach dem Brünig-Schwinget Ende Juli, wo sich Orlik den Kranz sicherte, habe er mit stärkeren Rückenproblemen zu kämpfen gehabt. Darum schont er sich nun für den Saisonhöhepunkt Unspunnen-Schwinget vom Sonntag in einer Woche, wo Orlik endlich seinen ersten Sieg an einem Fest mit eidgenössischem Charakter feiern will.