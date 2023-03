Formtest der Schwinger in Untervaz

Von Patrick Casanova

Nach der gelungenen Premiere vor einem Jahr, die mit einem Sieg des Favoriten Armon Orlik endete, wird am kommenden Samstagabend in der Schwinghalle Rüfeli das zweite Hallenschwinget ausgetragen. Rund einen Monat vor Beginn der Freiluftsaison ist der Anlass für die Bündner Schwinger eine willkommene Standortbestimmung.

Der Festsieg dürfte erneut über Armon Orlik führen. Mit seinem vierten Triumph am Berchtoldschwinget in Zürich vor zwei Monaten hat der 27-jährige Teamleader seine hohen Ambitionen auch im neuen Jahr bereits angedeutet. Mit dem letztjährigen Schlussgangteilnehmer Christian Biäsch, Routinier Roman Hochholdinger, den Emser Brüdern Marc und Corsin Jörger sowie einer ganzen Reihe vornehmlich auch jüngerer Schwinger tritt das Bündner Team abgesehen von wenigen Ausnahmen vollständig zum Wettkampf an.