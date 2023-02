Der Prättigauer Teilverbandskranzer Sandro Schlegel tritt zurück

von Patrick Casanova

Sandro Schlegel hat genug. Der 32-jährige Schwinger aus Fideris beendet seine Karriere per sofort. «Nach sorgfältiger Überlegung habe ich beschlossen, mich anderen Zielen und Herausforderungen zu widmen», sagt er. Der Schwingsport sei für ihn eine wertvolle Lebensschule gewesen. «Ich bin dankbar für die grossartigen Momente und Erfahrungen, die ich während meiner Wettkampfzeit erleben durfte», so Schlegel weiter.

Im Alter von elf Jahren begann Schlegel im Prättigauer Nachwuchs mit dem Schwingen. Schnell etablierte er sich als erfolgreicher Jungschwinger. Mit 17 Jahren gewann er am Glarner-Bündner Kantonalschwingfest seinen ersten Kranz bei den Aktiven. Hinzu kamen im Verlaufe der Karriere 23 weitere, darunter jener beim Nordostschweizer Teilverbandsfest 2014 in Wigoltingen. Ein Festsieg blieb ihm zwar verwehrt, immerhin stand er beim «Bündner-Glarner» zweimal im Schlussgang (2016 und 2019). Er nahm an den Eidgenössischen Schwingfesten 2013 und 2016 sowie am Unspunnenfest 2017 teil.