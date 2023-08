Auch Marc Jörger darf ans Unspunnen – das NOS-Kader ist komplett

Am 27. August findet in Interlaken der Saisonhöhepunkt der Schwinger statt. Das nur alle sechs Jahre stattfindende Unspunnenfest ist nur einem exklusiven Kreis an Schwinger vorbehalten. Nun hat der Nordostschweizer Schwingerverband die letzten drei Plätze für das begehrte Fest vergeben.

Marc Jörger als dritter Bündner

Zum Handkuss kommt dabei auch ein Bündner. Der Emser Kranzer Marc Jörger darf ebenfalls am prestigeträchtigen Fest teilnehmen. Der 29-jährige Sennenschwinger wurde vom Technischen Leiter Fridolin Beglinger am frühen Dienstagmorgen nominiert, nachdem er in dieser Saison bereits drei Kränze gewinnen konnte. Damit wächst die Bündner Fraktion in Interlaken auf drei an. Neben Aushängeschild und Mitfavorit Armon Orlik steigt auch der Davoser Christian Biäsch am Fest mit eidgenössischem Charakter ins Sägemehl.

Überhaupt schickt Beglinger eine schlagkräftige Truppe ins Berner Oberland. Neben Orlik gehört auch Samuel Giger zu den Mitfavoriten auf den Sieg. Dahinter dürfen sich Schwinger wie Damian Ott, Werner Schlegel oder Domenic Schneider Chancen ausrechnen.