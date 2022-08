Mit dem guten Gefühl der Schwägalp nach Pratteln

Das Glarner Aushängeschild im Schwingsport, Roger Rychen, nimmt in Pratteln zum vierten Mal an einem Eidgenössischen Schwingfest teil. Und der 31-Jährige hat -etwas vor. Seine bisherigen Teilnahmen haben einem Steiger-ungslauf geglichen. Bei der Premiere an einem «Eidgenössischen» 2013 in Burgdorf musste Rychen nach einer Niederlage im ersten Gang verletzungsbedingt aufgeben. 2016 holte er sich im Rang 12a seinen ersten eidgenössischen Kranz, und vor drei Jahren in Zug verbesserte er sich auf Platz 6d.