Hauptprobe missglückt

Für den als Controller in Chur bei der Steuerverwaltung des Kantons Graubünden arbeitenden Marc Jörger gehört Exaktheit zur täglichen Pflicht. Genauso war es für ihn das sportliche Muss, sich für den Saisonhöhepunkt in Pratteln zu qualifizieren. Er hat es geschafft. Nach Zug ist es seine zweite Teilnahme an einem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest. Der Emser hat sich die Selektion ins Team des Nordostschweizer Schwingerverbandes mit Kranzgewinnen am St. Galler in Wil und am Bündner Kantonalfest in Untervaz verdiente. Vollends zufrieden ist Jörger, der am 10. Juli seinen 28.