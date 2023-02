Das Esaf muss einen neuen Sicherheitschef suchen

Ende des letzten Jahres ist der ehemalige Kommandant der Glarner Kantonspolizei Daniel Anrig in die Schlagzeilen geraten. Er sass wegen einer Drohung in Untersuchungshaft. Anrig war damals designierter Sicherheitschef des Schwing- und Älplerfestes 2025 in Mollis. Diesen Posten wird er nun nicht antreten. Dies erklärt OK-Präsident Jakob Kamm gegenüber dem Nachrichtenportal Watson. Kamm schliesst aber nicht aus, dass Anrig in einer andern Funktion für das Esaf tätig wird.