Schnelle Blumenthal und Frei 

Auch das Meeting in Horw ging für zwei Bündnerinnen erfolgreich über die Bühne. Im 200-Meter-Lauf sprinteten Jana Blumenthal (LA BTV Chur) in 24.81 Sekunden und Nanda Frei (AJ TV Landquart) in 25.07 Sekunden ins Ziel. Mit diesen Zeiten haben sie beide die Limite für die U18-Europameisterschaft in Jerusalem geknackt. Blumenthal (Bild) hatte eine Woche zuvor in Zürich bereits die Limite im 100-Meter-Sprint erreicht – und dies mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 12.08 Sekunden. Frei hat den Weitsprung absolviert, ihr Sprung auf 5.60 Meter bedeutete den Sieg in ihrer Kategorie. Bis zur Limite fehlten Frei noch 25 Zentimeter.