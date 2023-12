Wintersport Roundup: Ein durchzogenes Bündner Wochenende

Für die Bündner Biathletinnen ist in dieser Woche Heimspiel angesagt. Erstmals überhaupt findet in der Biathlonarena in Lantsch/Lenz von Donnerstag bis Sonntag ein Weltcup in der Schweiz statt. Die Schwestern Elisa und Aita Gasparin, beide sind sie in unmittelbarer Nähe der Wettkampfstätte wohnhaft, waren am Wochenende im österreichischen Hochfilzen im Einsatz. Der finale Formtest fiel durchzogen aus. Aita Gasparin liess in der Verfolgung am Samstag immerhin eine steigende Formkurve erkennen (Rang 24). Auch ihre ältere Schwester sicherte sich mit Rang 34 Weltcup-Punkte. Am Sonntag war lediglich Aita Gasparin Teil der Schweizer Staffel, die einen soliden siebten Rang belegte.

Follador legt zu

Der Weltcup in Bob- und Skeleton legte im französischen La Plagne seinen ersten Saisonhalt in Europa ein. Bobpilot Cėdric Follador aus Bever schaffte auf der Olympiabahn von 1992 nach dem mässigen Saisoneinstand auf der Olympiabahn 2022 in China einen Sprung nach vorne. Der 29-jährige Engadiner belegte sowohl mit dem Zweier- am Samstag als auch mit dem Vierer am Sonntag den guten sechsten Rang. Follador positioniert sich somit als Nummer 2 im Schweizer Team hinter Michael Vogt, aber vor Simon Friedli.

Bei den Frauen war Mara Morell (Schiers) erstmals als Anschieberin der Schweizer Nummer-1-Pilotin Melanie Hasler im Einsatz. Die Feuertaufe glückte mit Rang 5 im Zweierbob. Im Skeleton liess die 18-jährgie Engadinerin Sarah Schmied aufhorchen. Sie realisierte mit Rang 13 ihr Bestergebnis im Weltcup. Schmied büsste in zwei Läufen 1,17 Sekunden auf Siegerin Tabitha Stoecker aus Grossbritannien ein. Weniger gut verlief der Wettkampf für den Engadiner Vinzenz Buff. Er verfehlte mit Rang 22 die Qualifikation für den Finaldurchgang.