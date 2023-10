FIS Games 2028: St. Moritz erhält zwei Konkurrenten

Für die FIS Games 2028 interessieren sich neben St. Moritz zwei weitere Destinationen, wie der Internationale Ski-Verband per Communiqué vermeldet. Die Konkurrenten der Bündner gibt die FIS allerdings erst nach Ablauf der Bewerbungsfrist am 1. November bekannt.

St. Moritz hatte seine Ambitionen bereits im Sommer öffentlich gemacht. Die FIS Games werden 2028 ihre Premiere feiern. Es handelt sich um Titelkämpfe, die künftig alle vier Jahre durchgeführt werden - und zwar in jenen Wintern, in denen keine Olympischen Winterspiele und keine Ski-Weltmeisterschaften stattfinden. Wettkämpfe sind dabei grundsätzlich in allen Ski-Sportarten (inklusive Telemark, Speed-Ski, Freeride, Para-Ski) geplant. (sda)