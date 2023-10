Erfolg für das Hochalpine Institut Ftan: HIF Sports Academy wird durch Swiss-Ski vierfach zertifiziert

Die HIF Sports Academy am Hochalpinen Institut in Ftan freut sich darüber, dass es von Swiss-Ski als Regionales Leistungszentrum in Ski Alpin, Langlauf, Biathlon und Snowboard zertifiziert wurde. In einer Medienmitteilung schreiben die Verantwortlichen, dass diese Anerkennung das Engagement der HIF Sports Academy für die Förderung des Wintersports und die Entwicklung von jungen Athletinnen und Athleten auf höchstem Niveau unterstreiche. Es schliesst daraus, dass diese Zertifizierung duch Swiss-Ski auch das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit und Engagement für den Nachwuchssport sei.

«Wir sind stolz darauf, diese Anerkennung von Swiss-Ski erhalten zu haben», sagt Marco Ritzmann, Leiter der HIF Sports Academy. «Es ist insbesondere auch eine Bestätigung für die nun seit 30 Jahren gelebte Philosophie und unsere Werte, welche wir auch in Zukunft beharrlich verfolgen und pflegen werden.» Deshalb möchte die HIF Sports Academy weiterhin eng mit Swiss-Ski und dem Bündner Skiverband zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass ihre Programme und Einrichtungen den hohen Standards entsprechen, die für ein Regionales Leistungszentrum erforderlich sind.