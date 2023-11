Langlauftrainerin Karoline Moen Guidon: Aufbauarbeit in der zweiten Heimat

Im Gespräch mit Karoline Moen Guidon fällt eines sogleich auf: Obwohl die Tochter der früheren norwegischen Wettklasselangläuferin Anita Moen und dem Engadiner Pendant Giachem Guidon vor und auch nach der Trennung ihrer Eltern stets in Norwegen wohnhaft war, kann sich die 32-Jährige fehler- und akzentfrei in Schweizer Mundart verständigen. «Ich habe mit meinem Vater immer Schweizerdeutsch gesprochen. Und ich habe früher auch die Schulferien stets sehr gerne bei ihm im Engadin verbracht», sagt die 32-Jährige während des vorsaisonalen Medientermins von Swiss-Ski in Davos.