Waghalsiger Trick nach 462 Fehlversuchen: Andri Ragettli tuts schon wieder

Dieser Man kann es nicht lassen. Mal springt er in waghalsiger Manier und voller Skiausrüstung von Brücken ins Wasser. Mal absolviert er einen Parcours durch sein ganzes Elternhaus – Salti und Sprung aus dem Fenster inklusive. Ski-Freestyler Andri Ragettli sorgt mit seinen Videos in den sozialen Medien für Furore. Der Bündner hat mittlerweile über 629 000 Follower auf Instagram. Das sind über doppelt so viele wie etwa Skiüberflieger Marco Odermatt. Dreimal so viele wie Fussball-Nationalspielerin Ramona Bachmann.